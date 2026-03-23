Sri Lanka se paraliza tras un alza del 35 % en el combustible y un paro del transporte

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Colombo, 23 mar (EFE).- Sri Lanka amaneció este lunes con las estaciones de servicio desiertas y carteles de «no hay gasolina» en sus puertas, apenas 24 horas después de que el Gobierno aplicara un aumento del 25 % en los carburantes, el segundo incremento desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.

«No puedo regresar a mi casa en Polonnaruwa (en el centro del país) porque no tengo suficiente combustible en mi camión para realizar el viaje», explicó M. B. Manikrathna, un ciudadano de 34 años que esperaba sentado en una estación de servicio completamente vacía a unos 220 km de su destino.

La subida, que eleva el alza acumulada al 35 % en apenas una semana, provocó el domingo una carrera desesperada de ciudadanos por llenar sus tanques, lo que agotó las reservas y dejó hoy al país sumido en la parálisis.

El precio de la gasolina ha saltado de 317 rupias esrilanquesas (1,01 dólares) a 398 (1,30 dólares) por litro, mientras que el diésel, subió 79 rupias esrilanquesas (0,25 dólares) hasta alcanzar las 382 (1,22 dólares).

«No hay mucho más que decir, aparte de que esto se ha convertido en un problema mayor», añadió Manikrathna.

El temor a una escalada de precios generalizada es compartido por ciudadanos como E. Sumith, padre de dos hijos, quien augura que el alza de los carburantes disparará pronto el coste de los productos básicos.

«No podremos ni siquiera comer», lamentó.

En el mercado de Maharagama, a las afueras de la capital, el verdulero Sarath Kumara contempla sus puestos vacíos.

«Los clientes no pueden llegar porque apenas hay autobuses y no tienen combustible para moverse’, explicó Kumara, quien ahora teme no generar lo suficiente para cubrir sus gastos básicos este mes.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Privados, Gemunu Wijeratne, confirmó que el 90% de su flota dejó de operar como medida de presión, y advirtió que si no suben las tarifas de los pasajeros el transporte del país quedará totalmente paralizado.

Este ajuste sitúa los precios en niveles críticos que los esrilanqueses no veían desde el colapso económico de hace cuatro años, lo que reaviva el temor a una nueva espiral de escasez y protestas sociales en la isla. EFE

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