Starlink llega a Kazajistán, el mayor país de Asia Central

Astaná, 13 ago (EFE).- La red de internet satelital del multimillonario Elon Musk, Starlink, comienza este 13 de agosto a prestar servicios en Kazajistán, el mayor país de Asia Central, informaron las autoridades locales.

Según el Ministerio de Desarrollo Digital del país asiático, los kazajos tendrán acceso de esa manera a internet de alta velocidad.

«El 12 de junio de 2025, el Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de la República de Kazajistán y Starlink firmaron un acuerdo que garantiza el cumplimiento de la legislación de la República de Kazajistán en la prestación de servicios», señala el comunicado difundido este miércoles.

Hasta el momento, Starlink funcionaba en Kazajistán en modo piloto para brindar servicios de internet a escuelas en áreas remotas.

El servicio de internet satelital de Musk está disponible en casi un centenar de países en todo el mundo.

Su presencia facilita el acceso a internet en zonas rurales y remotas de algunos países donde la cobertura móvil, la calidad y la velocidad de internet pueden ser inconsistentes; y la infraestructura de banda ancha fija es limitada.

El proyecto Starlink nació en 2019 y forma parte de SpaceX, una de las compañías que dirige Musk, que fue consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 20 de enero y el 30 de mayo de 2025, pero con quien mantiene ahora una relación distante. EFE

