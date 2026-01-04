Starmer aboga por un acercamiento del Reino Unido a la UE pero descarta unión aduanera

2 minutos

Londres, 4 ene (EFE).- El primer ministro británico Keir Starmer abogó hoy por un mayor acercamiento a la Unión Europea, que consideró «de interés nacional», pero descartó que eso deba traducirse en una unión aduanera con la UE.

En conversación con la BBC en su primera entrevista del año, Starmer dijo que la mejor opción para el Reino Unido es «el mercado único, antes que la unión aduanera».

Preguntado sobre si esto significa retractarse de su promesa de respetar el Brexit -dijo en su momento que «el Brexit está seguro en mis manos»-, Starmer lo negó y argumentó que nadie quiere «estar recogiendo los despojos del Brexit», pero sí «seguir adelante» teniendo en cuenta los intereses del país.

«Ahora bien, este debe considerarse separadamente, sector por sector, un asunto tras otro, y ya lo hemos hecho con los alimentos y la agricultura, (acuerdos) que serán implementados este año».

El primer ministro respondía así a las presiones de algunos diputados laboristas de su partido para avanzar en la unión aduanera, mientras que desde el Partido Conservador le acusan de estar traicionando la causa del Brexit y desde el Partido Liberal Demócrata (centro) le piden iniciar abiertamente una negociación para el retorno a la UE.

Un síntoma de estas tiranteces ha sido el reciente acuerdo el pasado diciembre para reincorporar al Reino Unido al esquema del Erasmus -el programa europeo de intercambios universitarios-, que hoy Starmer se esforzó en aclarar que no se trata de un acuerdo de fronteras abiertas.

«Esto no significa el retorno a la libertad de movimientos. No vamos a volver a la libertad de movimientos», insistió, pero opinó que «es bueno que la gente joven tenga esa oportunidad, y cuando anunciamos que volvíamos al esquema Erasmus para que la gente joven pueda estudiar e investigar en mucho mejor modo que ahora, eso fue generalmente bien acogido», razonó. EFE

