Starmer afirma que Reino Unido «no cederá» a las presiones de Trump por Groenlandia

afp_tickers

3 minutos

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró el miércoles que su gobierno «no cederá» a las presiones de Donald Trump y seguirá apoyando a Groenlandia frente a la voluntad del presidente estadounidense de apoderarse de este territorio danés.

«No cederé. Reino Unido no cederá en sus principios y valores ni en el futuro de Groenlandia bajo la amenaza de aranceles», declaró el líder laborista ante los diputados en la Cámara de los Comunes, añadiendo, pese a este desencuentro con Trump, que Estados Unidos sigue siendo un «aliado».

El primer ministro, que recibirá el jueves a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, dejó claro su apoyo a este país.

«He dejado clara mi postura sobre nuestros principios y valores. El primero es que el futuro de Groenlandia corresponde únicamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca», señaló en el Parlamento.

«El segundo es que las amenazas de aranceles para presionar a los aliados son completamente erróneas», añadió.

El martes, antes de partir al Foro Económico Mundial, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza de Davos, Trump respondió con un enigmático «Ya lo verán» a la pregunta de hasta dónde está dispuesto a ir para hacerse con Groenlandia.

Ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista.

Trump los amenazó con aranceles en caso de oponerse.

El presidente estadounidense llegó el miércoles a Davos para encontrarse con líderes europeos en medio de la tormenta que desató con sus amenazas de apoderarse de Groenlandia.

Trump se burló de los europeos el martes, antes de participar en esa reunión anual de la élite económica y política mundial.

«Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción», dijo el magnate republicano con ironía.

Starmer también fue objeto de ataques en el Parlamento por parte de la líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, tras las críticas de Trump al acuerdo de restitución por parte británica del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio.

El acuerdo hará que Reino Unido entregue el archipiélago situado en el océano Índico a su antigua colonia y pague para arrendar durante un siglo la base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en la isla de Diego García.

Trump calificó el martes el acuerdo como una «gran estupidez». Starmer replicó el miércoles en el Parlamento que Trump busca presionar al gobierno británico.

«El presidente Trump empleó palabras sobre Chagos distintas de las palabras de apoyo que había utilizado cuando me reuní con él en la Casa Blanca. Empleó esas palabras expresamente para ejercer presión. Quiere hacerme ceder, y no cederé», subrayó Starmer.

psr/mb