Starmer anuncia que Reino Unido y Francia crearán centros militares en Ucrania tras la paz

París, 6 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este martes en una rueda de prensa en París que tanto el Reino Unido como Francia han firmado una declaración de intenciones para enviar tropas a Ucrania y establecerán centros militares en el país si se alcanza la paz con Rusia.

Al término de la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios, el mandatario del Reino Unido dijo que el encuentro había sido «muy constructivo» y que «allanaba el camino» del marco legal para que las tropas británicas, francesas y del resto de aliados puedan operar en suelo ucraniano en un futuro.

«Puedo decir que, tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares a través de Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar a Ucrania», anunció Starmer. EFE

