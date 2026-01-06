Starmer anuncia que Reino Unido y Francia crearán centros militares en Ucrania tras la paz

París, 6 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este martes en una rueda de prensa en París que tanto el Reino Unido como Francia han firmado una declaración de intenciones para enviar tropas a Ucrania y establecerán centros militares en el país si se alcanza la paz con Rusia.

Al término de la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios, el mandatario del Reino Unido dijo que el encuentro había sido «muy constructivo» y que «allanaba el camino» del marco legal para que las tropas británicas, francesas y del resto de aliados puedan operar en suelo ucraniano en un futuro.

«Puedo decir que, tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares a través de Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar a Ucrania», anunció Starmer.

En un comunicado emitido tras la comparecencia de Starmer, su oficina de Downing Street ratificó esta denominada «declaración de intenciones» del Reino Unido de enviar tropas a Ucrania, junto con Francia, tras un acuerdo de paz.

De acuerdo con este documento, la llamada ‘Fuerza Multinacional para Ucrania’ actuará como una fuerza de pacificación para «reforzar las garantías de seguridad y la capacidad de Ucrania para recuperar la paz y la estabilidad, apoyando la regeneración de las propias fuerzas ucranianas».

El jefe del Gobierno británico comentó en la rueda de prensa en París que, junto al resto de socios de la coalición, este martes se había llegado a más acuerdos, tales como que los Estados Unidos lideraran la supervisión y la verificación de un alto el fuego futuro en Ucrania, con la participación de los países de la alianza.

Starmer también indicó que la Coalición de Voluntarios respaldará la provisión de armamento para la defensa de Ucrania «a largo plazo» y trabajará para alcanzar «compromisos vinculantes» que permitan ayudar a Kiev en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia.

En este sentido, el líder británico puntualizó que estos pasos sientan las bases sobre las que se mantendría una paz que, en este momento, solo es posible si el presidente ruso, Vladímir Putin, está preparado para comprometerse a ella, algo que según Starmer no está ocurriendo.

«Seguiremos aumentando nuestra ayuda para la defensa de Ucrania en 2026 para asegurar que tiene el equipamiento y que cubrimos sus necesidades para continuar la lucha, y continuaremos subiendo la presión sobre Rusia, con más medidas contra los comerciantes de petróleo y los operadores de la flota en la sombra que financian la maquinaria de guerra de Putin», agregó. EFE

