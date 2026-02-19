Starmer avisa que las tecnológicas deberán eliminar «pornografía de venganza» de internet

3 minutos

Londres, 19 feb (EFE).- Las imágenes privadas difundidas sin consentimiento, conocida como «pornografía de venganza», deberán ser eliminadas de internet en 48 horas o las empresas tecnológicas corren el riesgo de ser bloqueadas en el Reino Unido, avisó este jueves el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

En un artículo publicado en el diario ‘The Guardian’, el jefe del Gobierno dijo que se trata de una «emergencia nacional» que hay que afrontar en el país, por lo que se introducirán enmiendas al actual proyecto de ley sobre delincuencia para regular también los ‘chatbots’ de inteligencia artificial como Grok de X.

«Estamos notificando a las empresas tecnológicas: cualquier imagen íntima no consensuada que sea denunciada debe ser eliminada en un plazo de 48 horas. Debemos crear un sistema en el que la víctima, al denunciar una vez, se elimine en todas partes, en múltiples plataformas, y se elimine automáticamente si se vuelve a subir.», subrayó el líder laborista.

Agregó que la carga de abordar el abuso «ya no debe recaer en las víctimas», sino «en los agresores y en las empresas que facilitan el daño».

Fuentes gubernamentales afirmaron que esperan otorgar las nuevas facultades a Ofcom, el regulador de los medios, para aplicar las nuevas medidas antes del verano, lo que forzará a las tecnológicas a eliminar el contenido en un plazo de 48 horas desde su notificación.

Las plataformas, incluidas las empresas de redes sociales y los sitios de pornografía, que no actúen podrían enfrentarse a multas de hasta el 10 % de sus ingresos mundiales o al bloqueo de sus servicios.

Las víctimas podrían denunciar las imágenes directamente a las empresas tecnológicas o a Ofcom, lo que activaría una alerta en múltiples plataformas, según el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Ofcom sería responsable de hacer cumplir la prohibición de las imágenes, con el objetivo de eliminar la obligación de las víctimas de denunciar la misma imagen potencialmente miles de veces, ya que se republica continuamente.

Starmer afirmó que los relatos de mujeres y niñas que vieron imágenes íntimas difundidas por internet eran «el tipo de historia que, como padre, te encoge el corazón».

«Con demasiada frecuencia, estas víctimas se han visto obligadas a luchar solas, buscando la acción en cada sitio web, reportando el mismo material una y otra vez, solo para verlo reaparecer en otro lugar horas después», añadió el primer ministro.

«Eso no es Justicia. Es un fracaso. Y está enviando un mensaje a la juventud de este país: las mujeres y las niñas son una mercancía para ser usada y compartida», resaltó. EFE

vg/cc