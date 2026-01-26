Starmer destaca la labor del alcalde de Manchester tras bloquear su regreso al Parlamento

3 minutos

Londres, 26 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este lunes el «gran trabajo» que está haciendo el alcalde de Manchester, Andy Burnham, posible rival del líder laborista, después de que su partido bloqueara las aspiraciones del edil de la ciudad del norte de Inglaterra de volver al Parlamento de Westminster (central).

Starmer dijo hoy a los medios que, haberle dado el visto bueno a Burnham para presentarse como candidato laborista en los comicios por la circunscripción inglesa de Gorton & Denton, hubiera desviado los «recursos» económicos por la necesidad de elegir a un nuevo alcalde en Manchester en vez de usarlos para los comicios locales de mayo.

El escaño de Gorton & Denton quedó vacante tras la reciente dimisión de su diputado laborista, Andrew Gwynne.

«Ya tenemos elecciones muy importantes en toda Inglaterra para los ayuntamientos, elecciones muy importantes en Gales y elecciones muy importantes en Escocia para el Gobierno escocés, que afectarán a millones de personas», subrayó Starmer hoy durante una visita a un centro sanitario en Wimbledon, al sur de Londres.

«Y estamos haciendo campaña sobre el coste de la vida, y son unas elecciones muy importantes», insistió.

El próximo 7 de mayo habrá comicios locales en Inglaterra y autonómicos en Gales y Escocia.

En un claro mensaje a los diputados laboristas, el primer ministro hizo hincapié en que lo importante es centrarse en hacer frente al «coste de la vida» y avisó de la lucha que habrá en mayo.

«Hay una lucha, pero esa lucha es contra Reform UK y todos debemos unirnos para participar en ella, todos haciendo nuestra parte», puntualizó.

El Comité ejecutivo nacional del partido laborista británico (NEC, en inglés), con el voto de Starmer, decidió este domingo bloquear las aspiraciones del alcalde de Manchester, Andy Burnham, de volver al Parlamento al no autorizar su candidatura a una elección parcial.

Burnham, una figura popular en las filas laboristas, pidió el sábado permiso al NEC para presentarse como candidato.

Los sondeos sobre intención de voto sitúan en primer lugar a la formación populista de derecha Reform UK, que centra su discurso en combatir la inmigración irregular, mientras que el laborismo de Starmer cae en los sondeos.

Burnham ya se había presentado sin éxito al liderazgo laborista en 2010 y 2015. Un eventual ingreso del político a la Cámara de los Comunes le hubiera permitido desafiar el liderazgo del primer ministro, cuyo apoyo ha caído en las encuestas sobre intención de voto.

Desde el año 2017, Burnham es alcalde de Manchester y antes fue diputado por la circunscripción inglesa de Leigh. EFE

