Starmer dice que Frederiksen «tiene razón» sobre el futuro de Groenlandia

1 minuto

Londres, 5 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este lunes la pertenencia de Groenlandia a Dinamarca y dijo que su homóloga danesa, Mette Frederiksen, «tiene razón» sobre la isla ante el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ese territorio.

«La apoyo, y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia», afirmó Starmer a la cadena Sky después de que Frederiksen pidiera al Gobierno de EE.UU. que deje de lanzar «amenazas» hacia Groenlandia.

«Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y solo Groenlandia y el reino de Dinamarca», resaltó el líder laborista en otra declaración a la BBC.

«Dinamarca es un aliado cercano en Europa, es un aliado de la OTAN, y es muy importante que el futuro de Groenlandia sea, como digo, para el reino de Dinamarca, para Groenlandia, y solo para Groenlandia y el reino de Dinamarca», insistió.

La solidaridad de Starmer con Dinamarca se produce después de que Trump sugiriera el fin de semana que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense.

«Necesitamos Groenlandia, sin duda», declaró Trump a la revista The Atlantic tras la operación militar en Venezuela del fin de semana y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras estos comentarios, Frederiksen contraatacó al indicar que EE.UU. no tenía derecho a anexar ninguno de los territorios del reino danés, entre ellos Groenlandia. EFE

vg/alf