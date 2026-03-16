Starmer dice que trabaja con aliados en un plan «viable» para abrir Ormuz

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Londres, 16 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el Reino Unido trabaja con aliados, entre ellos europeos, en un plan «viable» para reabrir el estrecho de Ormuz, pero dejó claro que su país no se involucrará en la guerra en Irán.

«No nos dejaremos arrastrar a la guerra» y «quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida», agregó el jefe del Gobierno. EFE

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