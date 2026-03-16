Starmer dice que trabaja con varios aliados en un plan «viable» para reabrir Ormuz

3 minutos

Londres, 16 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el Reino Unido trabaja con aliados, entre ellos europeos, en un plan «viable» para reabrir el estrecho de Ormuz, pero dejó claro que su país no se involucrará en la guerra contra Irán.

Starmer señaló en rueda de prensa que el Reino Unido seguirá trabajando para conseguir una rápida solución al conflicto, con el fin de detener la amenaza que supone Irán para los países vecinos.

«No nos dejaremos arrastrar a la guerra», prometió, para agregar: «Quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida».

El líder laborista habló de Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de que la OTAN afronta un futuro muy sombrío si los aliados no ayudan a reabrir Ormuz.

Starmer puntualizó que la apertura del estrecho, por donde pasa una buena parte del crudo que se consume a nivel global, es importante para garantizar la estabilidad del mercado del petróleo, pero reconoció que no es «una tarea sencilla».

«Es por ello que estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar el impacto económico», subrayó.

Asimismo, dijo que la prioridad del Reino Unido es la protección de los ciudadanos británicos en Oriente Medio.

Debido al fuerte incremento del precio del petróleo, que ha superado los 100 dólares el barril, el primer ministro anunció medidas para ayudar a los hogares más vulnerables en el Reino Unido al aumento de los precios de la energía a causa del conflicto.

Así, dio a conocer un paquete de 53 millones de libras (60 millones de euros) para los hogares más expuestos al incremento de los precios del gasóleo de calefacción, entre ellos en zonas rurales.

En una entrevista publicada este lunes por el diario Financial Times (FT) y en una advertencia a sus aliados, Trump señaló que considera «lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí», por considerar que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del golfo Pérsico, a diferencia de EE.UU.

«Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN», añadió Trump.

El bloqueo del estrecho por parte de Irán, en represalia por los ataques de EE.UU, contra su territorio, ha provocado un fuerte aumento de los precios del crudo, que han superado los 100 dólares el barril.

El barril del crudo brent para entrega en mayo ha comenzado la semana con un alza moderada del 1,40 %, y cotizaba hoy por encima de los 104 dólares. EFE

vg/llb

(vídeo)