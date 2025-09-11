The Swiss voice in the world since 1935

Starmer habla con Macron y Merz sobre seguridad europea tras la incursión rusa en Polonia

Londres, 11 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló este jueves con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, para debatir medidas de seguridad europea tras la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia, informó Downing Street.

En ambas llamadas, los líderes condenaron la violación del espacio aéreo polaco registrada el miércoles, que consideran una amenaza a la OTAN, y coincidieron en la necesidad de reforzar la defensa colectiva frente a la agresión de Rusia.

Según un portavoz, Starmer dijo que el Reino Unido «está preparado para apoyar cualquier despliegue aliado adicional en la región» y discutió con Macron cómo fortalecer la defensa de Polonia.

Con Merz, subrayó la importancia de proteger a la Alianza frente a «amenazas convencionales e híbridas».

El jefe del Gobierno británico también trasladó su condena por los ataques rusos contra instituciones gubernamentales y diplomáticas en Ucrania y actualizó a sus interlocutores sobre sus gestiones en Oriente Medio, donde aboga por «un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la reanudación de negociaciones de paz».

Estos contactos siguen a la conversación mantenida el miércoles por Starmer con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros aliados, en la que recalcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, «no tiene interés en la paz». EFE

jm/lar

