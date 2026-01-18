Starmer habla con Trump para reiterarle el «error» de la amenaza de aranceles

1 minuto

Londres, 18 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este domingo a Donald Trump y a otros líderes internacionales que considera «un error» la amenaza de aranceles de EE.UU a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Starmer mantuvo estar tarde una serie de llamadas con el presidente de EE.UU., así como con su homóloga danesa, Mette Frederiksen; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un breve comunicado difundido por Downing Street.

En todas sus llamadas, Starmer «reiteró su posición sobre Groenlandia. Dijo que la seguridad en el Ártico es una prioridad para todos los aliados de la OTAN para proteger los intereses euroatlánticos y afirmó que aplicar aranceles a aliados por promover la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es un error», recoge Downing Street. EFE

rb/rcf