Starmer pide demostrar «unidad y fortaleza» en la cumbre de la OTAN

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Ankara, 8 jul (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dijo este miércoles que es importante que los líderes de la OTAN demuestren «unidad y fortaleza» en la cumbre de Ankara.

«Es un placer estar aquí para lo que será una cumbre de la OTAN de gran importancia, dada la persistencia del conflicto en Ucrania y los acontecimientos recientes en el estrecho de Ormuz», declaró Starmer al llegar al palacio presidencial turco.

La cita de Ankara debe abordar «cuestiones realmente importantes», sobre las cuales «debemos acordar medidas», añadió.

«Es fundamental que, como líderes, demostremos la unidad y la fortaleza de la OTAN en un momento como este; eso es precisamente lo que haremos en la cumbre esta mañana», puntualizó Starmer en su última cita de este tipo como jefe del Gobierno antes de dejar el poder.

Starmer anunció el pasado 22 de junio su dimisión como líder laborista y primer ministro, si bien continuará hasta la elección de su sustituto. Todo indica que el diputado laborista Andy Burnham será el único candidato, por lo que, de ser así, asumiría como primer ministro el próximo 20 de julio. EFE

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