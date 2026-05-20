Stellantis quiere abrir una planta en Francia al grupo chino Dongfeng

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El fabricante de automóviles Stellantis anunció este miércoles que firmó un protocolo de acuerdo con Dongfeng para distribuir autos eléctricos del grupo chino en Europa y producirlos en una planta del oeste de Francia.

Esto representa una nueva etapa en la estrategia de alianzas chinas del grupo italo-franco-estadounidense, tras un acuerdo similar sellado con el joven fabricante Leapmotor para producir dos modelos en sus plantas en España.

Y se enmarca en un movimiento más amplio en Europa, donde otros grupos europeos también contemplan soluciones similares, reforzados por la fiscalidad que penaliza los modelos fabricados fuera de la Unión Europea.

El nuevo protocolo de acuerdo implica la creación de una empresa conjunta con sede en Europa y que Stellantis se encargue de distribuir la marca premium Voyah de Dongfeng en algunos mercados europeos, indicó el primero en un comunicado.

«Los socios también contemplan la localización (…) de modelos de vehículos de nuevas energías (NEV) de Dongfeng en la planta [La Janais] de Rennes», en el oeste de Francia, agrega la nota de Stellantis.

Esta planta fabrica actualmente el Citroën C5 Aircross y el proyecto prevé ensamblar en el futuro un segundo auto de la marca Voyah, según un comunicado del sindicato CGT, que reclama un «plan de contratación masivo» si se materializa.

La central CFTC precisó que el vehículo chino producido será «100% eléctrico».

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