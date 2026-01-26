Subastas y exposiciones de moda y lujo en la semana de la alta costura de París

Abraham de Amézaga

París, 26 ene (EFE).- Dos son las subastas de creaciones de lujo que se proponen esta semana en la capital francesa. La primera de ellas reúne 126 propuestas de alta costura de la casa Christian Dior, pertenecientes a la coleccionista Mouna Ayoub, y la segunda prendas y objetos personales de la modelo y diseñadora Doris Brynner (1931-2025).

Mañana martes por la tarde, la sede parisina de Sotheby’s dispersará la primera parte de los lotes de la esposa del famoso actor Yul Brynner, a quienes más hayan pujado por ellos. Entre las propuestas, figuran diseños de Cristóbal de Balenciaga, como un conjunto con precio de salida entre 1.500 y 2.000 euros; Valentino, Givenchy, y por supuesto Dior.

De esta última firma, también hay objetos que Brynner diseñara para su línea de hogar, como portarretratos, jarrones, vasos o vajillas. Además de prendas de alta costura y artículos de viaje de quien fuera íntima amiga de Audrey Hepburn, hay igualmente joyas, fotografías y obras de arte de Diego Rivera (‘Mujer sentada de perfil con sombrero amarillo’, entre 30.000 y 50.000 euros), Lalanne o Utrillo, entre los artistas.

Mientras, el jueves será el turno, también en la ciudad del Sena, de la venta de la colección de Mouna Ayoub. Se trata de un centenar de lotes, donde hay sobre todo vestidos, así como accesorios. La mayoría, de la exitosa etapa de John Galliano al frente de Dior, aunque también diseñadas por Raf Simons y Maria Grazia Chiuri.

Dior es un nombre que une de algún modo ambas subastas, la de Ayoub y Brynner, como también dos exposiciones que estos meses -hasta mayo- tienen lugar en París: en la Galerie Dior, donde se exhibe más de un centenar de la colección de vestidos del diseñador nacido en Túnez Azzedine Alaïa (1935-2017) de Christian Dior; y en la entidad consagrada a este último, la Fondación Azzedine Alaïa, en el barrio del Marais, donde exponen juntas sesenta propuestas del normando y el tunecino.

Por último, en el Galliera, el museo municipal de la moda de la capital francesa, se puede ver desde mediados de diciembre pasado y hasta el mes de octubre, la exposición ‘Tisser, broder, sublimer. Les savoir‑faire de la mode’ (‘Tejer, bordar, sublimar. Los saberes hacer de la moda’) En ella, las técnicas artesanas de sus diferentes oficios son las grandes protagonistas. EFE

