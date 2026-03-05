Sube a más de 200 el número de muertos en un nuevo derrumbe en una mina del este de la RDC

1 minuto

Nairobi, 5 mar (EFE).- El número de muertos en un derrumbe ocurrido este martes en una mina de coltán en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en una zona bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), sube a más de 200, incluyendo a unos 70 niños, confirmó el Gobierno del país.

«Tras una lluvias torrenciales excepcionales, este enorme deslizamiento de tierra sepultó varias excavaciones situadas en esta zona, actualmente ocupada por la rebelión AFC/M23 (Alianza Río Congo, que incluye al citado grupo rebelde), lo que complica enormemente cualquier intervención para rescatar a los mineros atrapados por el lodo», afirmó en un comunicado a última hora del miércoles el Ministerio congoleño de Minas.

La misma explotación minera fue escenario el pasado 28 de enero de otro deslizamiento de tierra provocado por la lluvia que causó la muerte de alrededor de 460 personas, según confirmó entonces a EFE un líder de la sociedad civil. EFE

