Sube a tres el número de muertos por una explosión de pirotecnia en el norte de México

1 minuto

Monterrey, (México), 29 nov (EFE).- La cifra de víctimas por una explosión causada por pirotecnia en el municipio de Pesquería, estado de Nuevo León, norte de México, se elevó este sábado a tres muertos y seis heridos, según informaron las autoridades estatales.

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) precisó que dos personas fallecieron en el sitio, sin que se haya confirmado su identidad. La tercera víctima mortal fue identificada como Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, quien falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

Los seis lesionados fueron identificados como Ana Elizaberth Rodríguez, de 39 años; Jaime Martínez Ramírez, de 29 años; Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y seis meses; Dayra Jimena García Zapata, de 15 años; Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años, y Krisna Alizee Delgado Rodríguez, de 16 años.

El incendio reportado la noche del viernes en un domicilio de la colonia (barrio) Olmos de Pesquería se extendió a otras viviendas, dejando dos casas totalmente colapsadas, otras dos parcialmente colapsadas y afectaciones parciales en otras 44, puntualizó PCNL.

También se informó que los agentes de PCNL, Bomberos y los distintos cuerpos de auxilio ya controlaron los múltiples incendios ocasionados por la explosión inicial, y hasta esta mañana, trabajaban en el retiro de escombros en los domicilios afectados. EFE

agc/mjc/jrh