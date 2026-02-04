Suben a 15 los inmigrantes muertos en un choque con un barco guardacostas griego

Atenas, 4 feb (EFE).- El número de personas que murieron al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera griega durante una persecución en el Egeo oriental ha subido a 15, después de que este miércoles sucumbiera a sus heridas una mujer que había sido hospitalizada.

Así lo informó a EFE una portavoz de los guardacostas, al referirse al accidente ocurrido la noche del martes frente a la isla de Quíos, en el Egeo oriental, cuando la embarcación en la que viajaban los inmigrantes volcó y naufragó tras el choque.

Además de las 15 víctimas mortales, el siniestro dejó 24 heridos, entre ellos 11 menores de edad, que permanecen hospitalizados, algunos con heridas leves y otros en estado más grave, al tiempo que se buscan aún posibles desaparecidos, añadió la portavoz.

El diario Kathimerini señala, citando fuentes de la Guardia Costera, que al menos 39 personas se encontraban a bordo de la embarcación, una cifra que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.

Cinco patrulleros y un helicóptero participan este miércoles en la operación de búsqueda de los desparecidos en la zona marítima en la que se produjo el siniestro.

Los guardacostas recuperaron anoche los cuerpos sin vida de 14 personas y salvaron a otras 25 que fueron trasladadas al hospital de la isla con heridas de diversa gravedad.

Según Kathimerini, todos los rescatados proceden de Afganistán excepto un hombre de nacionalidad marroquí.

El letal accidente se produjo cuando el patrullero de los guardacostas avistó una lancha rápida inflable con inmigrantes dirigiéndose sin luces de navegación hacia las costas orientales de Quíos, que apenas distan un par de kilómetros de las costas turcas.

En un comunicado, la Guardia Costera afirmó que el operador de la lancha inflable «no obedeció las señales luminosas y acústicas (del patrullero) e invirtió el rumbo, tras lo cual la embarcación colisionó con la de los guardacostas por estribor».

«Debido a la gravedad del impacto, la lancha volcó y se hundió, provocando la caída de todos sus pasajeros al mar», añade la nota.

De los heridos, tres tuvieron que ser operados por lesiones en órganos vitales provocadas por el impacto, mientras que dos mujeres embarazadas también serán operadas este miércoles después de comprobarse la muerte de los fetos, informó el diario Efsyn. EFE

