Suben a 16 los muertos en Vietnam por inundaciones causadas por lluvias torrenciales

Bangkok, 20 nov (EFE).- Al menos 16 personas han perdido la vida y otras cinco permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz de las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en los últimos días, informan este jueves las autoridades.

En su última actualización, la Agencia vietnamita para el Control de Desastres alerta de que las fuertes lluvias continuarán hasta el viernes, después de dejar una acumulación de precipitaciones durante tres días de más de 1.500 milímetros de agua en varias regiones del sur del país.

Más de 43.000 casas se encuentran inundadas en las provincias de Khanh Hoa, Gia Lai y Dak Lak tras el desborde de los ríos, en especial el Cai, que ha superado su récord histórico de caudal registrado en 1986.

Las autoridades también advirtieron sobre el peligro de torrentes de agua y corrimientos de tierra, recoge el portal de noticias VNExpress.

Por su parte, el primer ministro, Pham Minh Chinh, ordenó hoy al Ejército la movilización de helicópteros y lanchas para tareas de rescate y el envío urgente de material de emergencia.

El Sudeste Asiático vive este año una temporada de tormentas tropicales y de tifones especialmente dura.

A finales de agosto el tifón Kajiki causó la muerte de siete personas en Vietnam, mientras que en septiembre, el tifón Bualoi dejó al menos 58 muertos y desaparecidos.

En octubre, al menos diez personas murieron en el norte del país por inundaciones provocadas por el tifón Matmo.

El tifón Kalmaegi, que golpeó previamente Filipinas, donde dejó 250 fallecidos y 111 desaparecidos, provocó la muerte de seis personas en la región central de Vietnam. EFE

