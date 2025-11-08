Suben a 17 los muertos por un derrumbe en una mina de oro en el este de la RD del Congo

2 minutos

Nairobi, 8 nov (EFE).- El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido por las fuertes lluvias durante la noche del jueves en una mina de oro en el este de la República Democrática del Congo (RDC) subió de 12 a 17, tras el hallazgo de nuevos cuerpos, confirmó a EFE este sábado un líder de la sociedad civil.

«Ayer por la tarde, después de la lluvia, se recuperaron más cuerpos del lodo. Fueron cinco cuerpos en total, recuperados por los propios mineros, que pusieron en marcha una operación de rescate», detalló a EFE Mukamba Milenge, presidente interino del Marco de Coordinación de la Sociedad Civil del territorio de Mwenga, en la provincia de Kivu del Sur.

«Esto nos da un recuento de 17 fallecidos y tres supervivientes», añadió.

El incidente tuvo lugar en la mina bautizada como G20, en la zona de Lugushwa, a causa de las fuertes precipitaciones que hicieron que una parte del terreno se derrumbara.

De acuerdo con autoridades locales nombradas por el Gobierno central congoleño, el lugar del accidente está bajo control de las fuerzas rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) y esto dificulta la llegada de servicios de emergencias, pese a los múltiples llamados de auxilio.

«Puede haber víctimas mortales, pero los responsables de la zona deben asumir sus obligaciones», dijo a EFE este viernes el administrador de Mwenga, Walubila Mao, que reside a unos kilómetros del área afectada.

Kivu del Sur, como otras provincias del este congoleño, es rica en minerales como el oro o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados. EFE

py/lbg/mb