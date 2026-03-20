Suben a 18 los migrantes africanos muertos tras ser abandonados por traficantes en Comoras

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Nairobi, 20 mar (EFE).- Al menos 18 migrantes murieron y otros 30 fueron rescatados en la noche del pasado miércoles tras ser abandonados por traficantes en la costa de Comoras, informó el Ministerio del Interior en un comunicado que recogen este viernes medios locales, tras cifrar el jueves en 17 el número de fallecidos.

El suceso ocurrió frente a la costa de Mitsamiouli, capital de la mayor isla de Comoras, país insular africano del océano Índico, en el sureste del continente.

Ente los muertos figuran 15 ciudadanos de la República Democrática de Congo (RDC) y tres de Burundi, indicó el Ministerio del Interior, que precisó que las víctimas incluyen tres menores de 3, 10 y 15 años, respectivamente.

El incidente ocurrió cuando un grupo de unos 50 migrantes, entre ellos mujeres y niños, fueron abandonados por traficantes cerca de la playa junto al estadio Said Mohamed Cheikh, tras decirles que habían llegado al archipiélago francés de Mayotte.

Aunque el lugar en el que los dejaron era una zona de aguas poco hondas, más adelante había más profundidad y, como la mayoría no sabían nadar, muchos se acabaron ahogando.

Un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de la zona logró escuchar los gritos de auxilio y se acercó a ayudar a las víctimas.

La Dirección General de Seguridad Civil de Comoras confirmó en su cuenta de la red social Facebook que recibió una llamada de emergencia pasada la medianoche del miércoles, momento en el que envió dos ambulancias y un equipo de intervención.

«Este suceso nos recuerda una vez más los peligros extremos que conllevan las travesías marítimas irregulares, a menudo realizadas en condiciones precarias y de alto riesgo», indicó ese organismo.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 394 migrantes, entre ellos 29 niños, murieron o desaparecieron en la ruta migratoria de África continental hacia Mayotte desde 2014. EFE

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