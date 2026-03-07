Suben a 28.000 los estadounidenses retornados a su país por la guerra en Irán

Miami, 7 mar (EFE).- El Departamento de Estado elevó este sábado a 28.000 la cifra de estadounidenses que han retornado de Oriente Medio a su país desde el 28 de febrero por la guerra en Irán tras la polémica inicial por un atraso en las evacuaciones.

Además, el Gobierno estadounidense «ha completado más de una docena de vuelos chárter», informó un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, quien reportó que la disponibilidad de vuelos en la región «continúa mejorando».

El funcionario explicó que las cifras «no incluyen a los numerosos estadounidenses que se han reubicado de forma segura en otros países ni a los que han salido de Oriente Medio pero aún están en tránsito de regreso a Estados Unidos».

También aseguró que un equipo de trabajo especial ha «asistido directamente a más de 16.000 estadounidenses en el extranjero» con consejos de seguridad y de viaje.

«Las operaciones de vuelos chárter y transportación terrestre del Departamento de Estado continúan subiendo, conforme lo permiten las condiciones de seguridad», sostuvo Johnson.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el viernes el traslado de miles de personas desde varios países de Oriente Medio, y garantizó que esto ocurre «de forma discreta, pero sin contratiempos».

El comunicado llega tras las críticas de algunos ciudadanos que quedaron varados en Medio Oriente durante la guerra por la falta de un plan público para las evacuaciones, con reclamos incluso de políticos republicanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había informado esta semana de que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses habían solicitado ayuda para ser evacuados, pero reconoció que «tomará un poco de tiempo» prestar asistencia por los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

Trump afirmó este sábado que Irán «se ha rendido ante sus vecinos» porque ha cesado sus agresiones contra otros países de Oriente Medio, y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque «muy duro» contra la República Islámica.

«Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos», advirtió en TruthSocial. EFE

