Suben a 50 los muertos en Kenia por las inundaciones del pasado fin de semana

2 minutos

Nairobi, 12 mar (EFE).- Al menos 50 personas murieron y nueve permanecen desaparecidas en Kenia por las fuertes lluvias e inundaciones que se produjeron entre el viernes por la tarde y el sábado pasados, informó este jueves el Ministerio del Interior.

«Con 17 condados (de un total de 47) ya afectados por las inundaciones y más lluvias intensas previstas, equipos de seguridad y respuesta de múltiples agencias siguen desplegados en todo el país para apoyar a las familias afectadas, coordinar las labores de socorro y monitorear de cerca la evolución de la situación», señaló en la red social X el Ministerio.

Una de las ciudades más afectadas por el temporal fue la capital, Nairobi, donde murieron al menos 26 personas, incluidos tres niños, durante el fin de semana, pero las precipitaciones también golpearon a otros condados como Kisumu, Busia y Siaya (oeste); Taita Taveta y Kwale (sur) o Wajir (noreste).

Las autoridades detallaron que más de 12.300 hogares se vieron desplazados por las precipitaciones y señalaron que «infraestructuras clave» sufrieron dañadas, con inundaciones tanto en áreas residenciales como en mercados, negocios y centros educativos y la destrucción de granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios quedaron interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

El Ministerio del Interior indicó que el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) advirtió de «lluvias intensas continuadas, inundaciones repentinas y tormentas durante la primera parte de la temporada de lluvias, aunque la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar a lo largo del mes».

Según alertó el KMD el pasado fin de semana, estas lluvias son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero de 2026 y ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

