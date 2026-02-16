Suben a 59 los muertos en Madagascar por el ciclón tropical Gezani

2 minutos

Nairobi, 16 feb (EFE).- Al menos 59 personas murieron en el este y el centro de Madagascar por la llegada del ciclón tropical Gezani al país insular el pasado martes, según informó este lunes la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos (BNGRC).

Así, el número de fallecidos ascendió de 40 a 59, según un comunicado del organismo publicado en su cuenta de la red social Facebook.

La ciudad más afectada es Toamasina (41), la segunda urbe más grande de Madagascar, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80 por ciento de la ciudad.

El temporal, que desató ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, dejó 15 personas desaparecidas y 804 heridos.

Hasta 423.986 personas se vieron afectadas en cinco regiones y 25 distritos, donde las autoridades desplegaron 48 centros para asistir a la población.

El ciclón también dejó 27.756 casas inundadas, 49.129 edificios dañados (dos hospitales y siete oficinas gubernamentales) y 25.044 casas destruidas.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África (IFRC África) cifró en 16.000 el número de personas desplazadas.

Aunque el ciclón pasó hacia la costa de Mozambique, la IFRC advirtió de que el ciclón volverá a las regiones de Ampanihy, Beloha y Tsihombe, en el sur de Madagascar.

Por eso, el BNGRC emitió una alerta para estas regiones, e informó de que Gezani disminuyó su intensidad hasta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, con un saldo final de 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.

Como consecuencia del temporal, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales. EFE

pmc/pa/jcg