Suben a 773 los muertos y 1.933 los heridos por la campaña de ataques israelíes en Líbano

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Beirut, 13 mar (EFE).- El balance de muertos por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano se elevó este viernes a 773, después de que otras 86 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que el número de heridos desde el inicio de los ataques hace doce días asciende ya a 1.933.

Del total de 773 fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, 103 son niños, al tiempo que entre los 1.933 heridos en diferentes áreas del país hay también 326 menores, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés.

El departamento también ha contabilizado decenas de ataques contra objetivos del sector sanitario, que suman ya 18 muertos y 48 heridos, y ha advertido de que cinco hospitales libaneses han tenido que cerrar sus puertas por razones relacionadas con el estallido de violencia.

Por otro lado, el número de desplazados registrados con las autoridades subió este viernes a algo más de 830.000.

De ellos, unos 130.000 se encuentran alojados en 612 albergues oficiales, la mayoría habilitados en centros educativos, según el último informe de situación emitido por la Unidad de Gestión de Riego en Desastres del Líbano.

Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá comenzó también una serie de ataques de alcance limitado contra el norte de Israel, que hace dos días intensificó los ataques con el lanzamiento de decenas de proyectiles y drones. EFE

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