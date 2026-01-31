Suben a más de 200 los muertos en el derrumbe de una mina de coltán en la RD del Congo

Kinsasa, 31 ene (EFE).- Los muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), han subido de 45 a más de 200, confirmaron este sábado un líder de la sociedad civil y las autoridades rebeldes locales.

El derrumbe ocurrió el jueves en esa mina de coltán, situada en el territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, tras lloviznar en la zona.

«Lo ocurrido aquí en Rubaya tras las lluvias del jueves es realmente terrible. El número de cadáveres sigue aumentando. Ayer, recuperamos 45 cuerpos de los pozos, pero, desde esta mañana, tenemos más de 200, la mayoría de ellos mineros artesanales», señaló a EFE por teléfono Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

Entre los fallecidos, además de los mineros, se encuentran comerciantes que trabajaban en esa zona, dominada por los rebeldes del poderoso grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), que también controlan la mina siniestrada.

«Pequeños comerciantes que operaban en la zona minera y varios viandantes en diferentes tramos de carretera fueron arrastrados por el deslizamiento de tierra, que desembocó en los ríos Mumba y Rushog», detalló Nitendike.

Las frecuentes lluvias en la zona han vuelto el suelo cada vez más frágil y los pozos mineros son los más propensos a derrumbarse, según este líder de la sociedad civil.

En declaraciones a EFE el viernes, Nitendike lamentó que los vecinos no cuenten con los equipos de rescate adecuados para recuperar los cuerpos enterrados en el lodo.

«La población local busca a sus propios muertos ante la falta de asistencia. Se ven obligados a valerse por sí mismos», señaló.

También confirmó los hechos y la cifra de más de 200 muertos a medios locales Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador de Kivu del Norte nombrado por el M23.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

