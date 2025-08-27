The Swiss voice in the world since 1935

Suben a nueve los muertos por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bangkok, 27 ago (EFE).- Al menos nueve personas han muerto y tres permanecen desaparecidas por el impacto del tifón Kajiki en Vietnam y Tailandia, países donde ha causado inundaciones y corrimientos de tierra, informan este miércoles las autoridades.

El Gobierno de Vietnam, donde Kajiki tocó tierra el lunes en la región centro-norte con ráfagas de viento de hasta 150, informó hoy en su portal oficial sobre la muerte de siete personas y 34 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a un desaparecido.

Hanói, que planeó la evacuación de medio millón de habitantes antes de la llegada del tifón, indicó además que unas 10.000 casas quedaron dañadas o sufrieron inundaciones, que también afectaron a más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz y provocó la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado.

Kajiki, que se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical, también dejó el martes fuertes precipitaciones en Laos y Tailandia.

En la norteña provincia tailandesa de Chiang Mai, los efectos de la tormenta causaron la muerte de dos personas, mientras se buscan a dos desaparecidos, informó este miércoles el departamento provincial de Relaciones Públicas.

Las víctimas mortales en Tailandia, donde también se han registrado 10 heridos e inundaciones en varias regiones septentrionales, se deben a un corrimiento de tierra en la población de Pang Ung.

Antes de golpear estos dos países, el tifón afectó a más de 100.000 personas a su paso el domingo por la provincia isleña china de Hainan (sur), donde los servicios de bomberos realizaron rescates, retiradas de objetos y árboles y labores de saneamiento en varios puntos tras fuertes lluvias y vientos. EFE

nc/raa/jrh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR