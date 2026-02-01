Suben a unos 300 los muertos por el deslizamiento de tierra en una mina en la RD Congo

Kinsasa, 1 feb (EFE).- El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), han subido a unos 300, confirmaron a EFE un líder de la sociedad civil y un exjefe local.

El derrumbe ocurrió el jueves después de que lloviznara sobre esa mina de coltán, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un territorio bajo control del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

«Se recogen cadáveres a cada hora y a cada minuto. Las labores de rescate no están organizadas. Cada uno hace lo que puede para encontrar los cadáveres de sus conocidos. Teniendo en cuenta los cadáveres encontrados desde anteayer, sumamos provisionalmente más de 300», dijo a EFE por teléfono Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe local de Mupfuni Kibabi hasta que fue apartado por los rebeldes, si bien todavía reside en la zona.

Caminos cercanos han quedado sumergidos e intrasitables, detalló Mwabura, así como casas y otras estructuras, que han resultado sepultadas por el lodo.

La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.

Confirmó también la cifra a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

«Ya hemos recuperado varios cuerpos. Ayer, superamos los 200 y ahora nos acercamos a los 300, por lo que debemos pensar en cómo organizar un entierro digno, aunque la población sigue buscando más cuerpos», señaló Nitendike.

El Gobierno denuncia saqueo y falta de seguridad

En un comunicado este sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un «sistema organizado de saqueo y explotación ilegal» de recursos naturales por parte del M23.

El Ejecutivo recordó que, antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Gobierno la había clasificado como «roja».

«Esta clasificación impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad», aseveró.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

