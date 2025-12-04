Sudáfrica insiste en que es «miembro pleno» del G20 y cuestiona su exclusión en 2026

2 minutos

Nairobi, 4 dic (EFE).- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, reiteró este jueves que Sudáfrica es un «miembro pleno» del G20, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que no invitaría al país Cumbre de Líderes de 2026 en Miami, al que, dijo, no ha recibido «por escrito».

Frente a las últimas acusaciones de Estados Unidos, Ramaphosa defendió en declaraciones a medios locales que la presidencia sudafricana del G20 fue un proceso «muy exitoso».

El mandatario aseguró asimismo que la declaración adoptada en la cumbre celebrada los pasados 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo está «orientada al futuro» y «ayudará a impulsar muchos cambios».

Estas declaraciones se producen después de que el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, afirmara este miércoles que la actuación de Pretoria «manchó fundamentalmente la reputación del G20» y reiterara que Washington no invitará al Gobierno sudafricano a participar en el bloque durante la presidencia estadounidense.

Rubio repitió acusaciones deTrump al afirmar que «el apetito del Gobierno sudafricano por el racismo y la tolerancia hacia la violencia contra sus ciudadanos afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) se ha convertido en políticas nacionales centrales».

También sostuvo que Sudáfrica impulsó una agenda «de rencor, división y radicalismo» centrada en el cambio climático, la diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales.

Preguntado por la prensa, Ramaphosa aseguró que esta cuestión no le quita el sueño y que, si finalmente no es invitado a la cumbre de 2026, tratarán el asunto «en su momento».

«Lo único que queremos realmente como Sudáfrica es ser tratados como un país soberano e igual, un país que respeta a otros países, un país que fomenta el éxito y la prosperidad de otros países», remarcó Ramaphosa.

Previamente, su portavoz, Vincent Magwenya, bromeó con que Sudáfrica hará «una pausa publicitaria» durante la presidencia de Estados Unidos «hasta que reanudemos la programación normal».

Magwenya afirmó en X que, en 2027, cuando el Reino Unido asuma la presidencia del grupo, Sudáfrica podrá participar nuevamente «de forma significativa y sustancial en temas de verdadera importancia para el resto del mundo».

Trump, que boicoteó la cumbre de líderes celebrada en Sudáfrica pese a que EE.UU. asumía el liderazgo del grupo, anunció el pasado 26 de noviembre que excluirá a Pretoria de la Cumbre de Líderes del G20 de 2026 en Miami. EFE

pga/mr