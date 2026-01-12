Suecia adquirirá sus primeros satélites propios para vigilancia espacial e inteligencia

Helsinki, 12 ene (EFE).- La empresa finlandesa ICEYE anunció este lunes que ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Suecia para suministrar a las Fuerzas Armadas suecas sus primeros satélites propios de vigilancia espacial e inteligencia.

El acuerdo contempla la compra de varios satélites con Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite recopilar imágenes de alta precisión y vigilar en tiempo casi real cualquier ubicación, independientemente de las condiciones meteorológicas y de iluminación.

Según ICEYE, se trata de un acuerdo multimillonario y plurianual que fortalecerá las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de Suecia, así como la resiliencia de éstas, aunque la empresa no desveló el valor económico ni el número de satélites incluidos en la operación.

Además de los satélites, Suecia adquirirá datos y software de la compañía finlandesa, junto con los sistemas terrestres y técnicos necesarios para establecer una capacidad nacional de vigilancia e inteligencia espacial.

Las Fuerzas Armadas suecas serán propietarias y operarán el sistema, asegurando un control soberano sobre la asignación de tareas, los datos y el uso operativo para apoyar los requisitos de defensa y seguridad nacional.

«ICEYE se enorgullece de asociarse con las Fuerzas Armadas suecas y de ofrecer capacidades espaciales soberanas de ISR que funcionan en todas las condiciones climáticas y de iluminación del norte de Europa y el Ártico», señaló en un comunicado Seppo Aaltonen, vicepresidente de la compañía tecnológica.

«Damos una especial bienvenida a la cooperación con Suecia y nuestros aliados nórdicos más cercanos de la OTAN para mejorar la seguridad y la resiliencia del flanco nororiental de la OTAN», añadió.

Este acuerdo forma parte del rearme histórico de las Fuerzas Armadas suecas dentro de su nueva estrategia de defensa y seguridad nacional, diseñada tras el ingreso del país escandinavo en la OTAN a raíz de la guerra de Ucrania.

Además de la adquisición del sistema de satélites SAR, el Gobierno sueco anunció este domingo una inversión de 15.000 millones de coronas (1.400 millones de euros) para reforzar la defensa antiaérea del país, especialmente la de las ciudades.

Con sede en Espoo (al oeste de Helsinki), ICEYE es una de las empresas líderes en esta tecnología satelital y dispone de la mayor constelación de satélites SAR del mundo.

La compañía, que cuenta con más de 700 empleados en nueve países -entre ellos España-, se dedicó inicialmente a monitorear inundaciones, incendios y otras catástrofes naturales, pero en los últimos años, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, sus satélites tienen cada vez un mayor uso militar. EFE

