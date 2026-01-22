Suecia cree que una Europa unida hizo dar marcha atrás a EEUU sobre Groenlandia

Copenhague, 22 ene (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, defendió este jueves que fue la unión de toda Europa la que hizo que Estados Unidos haya descartado una intervención militar en Groenlandia y haya retirado su amenaza de aranceles para los países que han enviado tropas allí para apostar por una negociación en el seno de la OTAN sobre ese territorio autónomo danés que Washington ambiciona por motivos de seguridad nacional.

«Una Europa unida obligó a Estados Unidos a dar marcha atrás y, en su lugar, entablar una discusión con Dinamarca sobre el aumento de la presencia militar. Esa discusión tiene que ser bajo las condiciones danesas. Ninguna discusión sobre Dinamarca sin Dinamarca», dijo Kristersson en rueda de prensa en Estocolmo.

Kristersson destacó que las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con Groenlandia «puede que se suavizaran ayer» gracias al «claro apoyo» europeo a Dinamarca y a ese territorio autónomo.

Asimismo reiteró que Europa no se va a dejar «presionar» y lamentó que se mantenga la retórica contra Copenhague y Nuuk.

«Es bueno que la situación se haya calmado, y también es un buen aprendizaje para Europa sobre cómo actuar en el futuro», afirmó.

El jefe de Gobierno sueco hizo hincapié en que Dinamarca nunca se ha negado a reforzar la seguridad en el Ártico y que fue precisamente ese mensaje el que trataron de enviar los ocho países que han mandado soldados a Groenlandia estos días y a los que Trump amenazó inicialmente con aranceles.

Suecia está dispuesta a contribuir en el aumento de la presencia militar de la OTAN en Groenlandia y en el Ártico, reiteró Kristersson.

Trump había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre la isla ártica «realmente fantástico»: «Tenemos todo lo que queríamos».

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de «un acuerdo para la seguridad nacional e internacional» y «a largo plazo».

Según Trump, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», declaró Frederiksen en un comunicado. EFE

