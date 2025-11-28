Suecia insta a plataformas a detener venta de muñecas sexuales de apariencia infantil

Copenhague, 28 nov (EFE).- El Gobierno sueco instó este viernes a las plataformas de comercio electrónico a detener la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y avisó de que podrían introducir medidas legales si no actúan.

«Ahora doy por supuesto que las plataformas asumirán su responsabilidad y harán todo lo posible para detener los casos de estas muñecas de apariencia infantil. Si vemos que no ocurre en grado suficiente, el Gobierno no dudará en impulsar reformas legales», dijo la ministra de Asuntos Sociales sueca, Camilla Waltersson Grönvall.

Grönvall mantuvo hoy una reunión con representantes de varias plataformas, como la estadounidense Amazon y la china Shein, organizaciones de defensa de los derechos de los niños y otras autoridades para discutir la cuestión.

«Hay un amplio consenso en que debemos frenar la sexualización de los niños», dijo la ministra tras la reunión.

El Gobierno francés denunció esta semana a Shein por comercializar muñecas de ese tipo y anunció que hará lo mismo con otras plataformas como AliExpress y Joom.

La Comisión Europea pidió hace dos días a Shein que le informe sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, «en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas». EFE

