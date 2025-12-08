Suecia reabrirá su embajada en Perú en 2026 al celebrar 170 años de relaciones bilaterales

2 minutos

Lima, 8 dic (EFE).- Suecia confirmó la reapertura de su embajada en Lima en 2026, después de cuatro años, en coincidencia con el 170 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales, según informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, hizo el anuncio al canciller peruano, Hugo de Zela, según indicó el Gobierno, con el fin de dar realce a las celebraciones conjuntas del próximo año.

Además, la reapertura permitirá dar un renovado impulso al vínculo bilateral, que se suma al establecimiento de la oficina comercial Business Sweden en Lima, una entidad público-privada sueca, en noviembre pasado.

La Cancillería subrayó que Perú y Suecia mantienen una histórica relación bilateral, con una importante fluidez del diálogo de alto nivel en los últimos años.

En ese sentido, destacó que la decisión del Gobierno sueco permitirá estrechar aún más los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

«Ambos países son socios confiables, comprometidos con la gobernabilidad democrática, el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos, señaló el ministerio de Exteriores al tiempo de resaltar la presencia de empresas suecas en el Perú, algunas de ellas con más de ochenta años de trayectoria.

De igual forma, Lima recordó las coincidencias de ambas naciones en la agenda global ambiental, el compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, el decisivo apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como la cooperación bilateral en seguridad y defensa.

Suecia había cerrado su embajada en Lima en 2022, a raíz de cambios externos y presupuestarios, y derivó sus actividades consulares a su sede en Santiago de Chile hasta la fecha. EFE

