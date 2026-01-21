Suecia retira a sus militares enviados a Groenlandia tras finalizar la misión exploratoria

2 minutos

Copenhague, 21 ene (EFE).- Suecia ha anunciado este miércoles que los oficiales del Ejército enviados la semana pasada a Groenlandia regresarán a su país al dar por finalizada la misión exploratoria en ese territorio autónomo danés objeto del interés de Estados Unidos.

El Ejército sueco informó en un comunicado que el objetivo era estudiar las condiciones para una participación futuro en maniobras en Groenlandia y en el Ártico.

«Abandonamos el lugar, pero no nuestro compromiso. El siguiente paso es estudiar la información recogida y empezar a planear las próximas maniobras», señaló la vicealmirante Ewa Skoog Haslum, jefa de operaciones.

El plan es que Suecia participe en la próxima serie de maniobras bautizadas «Resistencia Ártica», dirigidas por Dinamarca, y cuyo objetivo es «reforzar la seguridad en el área y ejercitarse en la defensa del flanco norte de la OTAN», resalta el Ejército sueco.

Alemania y Noruega también habían anunciado en días previos el regreso de los militares enviados a Groenlandia al considerar terminada su misión exploratoria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado pasado con aranceles a los ocho países europeos que habían anunciado el envío de militares a Groenlandia.

Los países afectados son Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, aparte de la propia Dinamarca.

Esas naciones habían justificado el desplazamiento por la necesidad de reforzar la defensa del Ártico, que según Trump había sido descuidada en los últimos años.

Trump quiere apropiarse Groenlandia apelando a supuestos motivos de seguridad nacional. EFE

alc/cae/alf