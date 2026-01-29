Suecia y Finlandia piden a la UE vetar servicios marítimos a todos los petroleros rusos

Bruselas, 29 ene (EFE).- Suecia y Finlandia han instado a la Unión Europea (UE) a vetar por completo los servicios marítimos a todos los buques rusos que transportan energía a fin de atajar la llamada «flota fantasma» que contribuye a que Moscú esquive las sanciones a su petróleo, indicó este jueves la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard.

«Suecia y Finlandia han propuesto tres medidas para el nuevo paquete de sanciones», dijo Stenergard ante la prensa durante un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

Los ministros esperan llegar a un acuerdo para sancionar a más personas que están favoreciendo a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero todavía está en preparación la propuesta para un nuevo paquete de medidas restrictivas que incluya además sanciones sectoriales.

Será el vigésimo desde que Rusia comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, y Bruselas confía en que esté listo de cara al cuarto aniversario del inicio de esta guerra.

Stenergard dijo que, en primer lugar, el paquete debe «imponer una prohibición total de los servicios marítimos a todos los buques rusos que transportan energía» a fin de «golpear a Rusia donde más le duele, es decir, en sus ingresos».

En segundo lugar, la ministra sueca se refirió a que la próxima ronda de sanciones tiene que «prohibir las importaciones de fertilizantes, que son la tercera mayor importación procedente de Rusia» y «siguen siendo una importante fuente de ingresos» para Moscú.

Por último, se refirió a la necesidad de «detener las exportaciones de productos de lujo europeos a Rusia», por «razones morales».

Stenergard se refirió a que se siente «decidida» pero «frustrada» porque durante las últimas semanas, «debido a la retórica inaceptable de Estados Unidos, nos hemos centrado en las cosas equivocadas», dijo en alusión a las tensiones generadas por la pretensión del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con la isla de Groenlandia, dependiente de Dinamarca.

«Tenemos que ejercer más presión sobre Rusia. Es la única forma de detener la matanza. Y vemos noticias de cómo cientos de miles de personas abandonan sus hogares porque no tienen electricidad. Recientemente me reuní con médicos que venían directamente de la frontera, del frente, y me contaron historias horribles sobre sus amigos y colegas que morían en sus brazos», comentó.

El ministro luxemburgués de Exteriores, Xavier Bettel, afirmó sobre Trump que «no por que sea un hombre de negocios tenemos que salir perdiendo», y lamentó que «por el momento, estamos en una situación en la que todos perdemos».

«Mi mayor deseo es tener situaciones en las que todos ganemos, tanto con los estadounidenses como con otros socios», recalcó.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dijo que hoy abordará con los ministros la reconstrucción de Ucrania una vez se haya alcanzado la paz, sobre la base de un documento para la prosperidad del país preparado por la Comisión Europea.

Kos explicó que este documento se basa en dos pilares: por una parte reconoce la importancia de las reformas ucranianas a través del proceso como país candidato a la UE y, por otra, que «sin inversiones no hay reconstrucción».

«Esto significa que, con el proceso de reformas, podremos crear certezas jurídicas para que las inversiones lleguen a Ucrania», resumió, y recordó que «algunos de los países que se incorporaron a la UE en 2004 han triplicado su economía, y eso es lo que queremos hacer con Ucrania». EFE

