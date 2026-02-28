Suenan las sirenas en el norte de Israel tras lanzamiento de misiles desde Irán

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Las sirenas antiaéreas se activaron este sábado en el norte de Israel, tras el lanzamiento de una serie de misiles desde Irán, horas después de que Israel y EE.UU. comenzasen su ofensiva conjunta en el país persa.

Las alarmas sonaron a las 10:10 de la mañana hora local (8:10 gmt) en diversas localidades del norte del país. «Se lanzó una nueva andanada de misiles hacia el Estado de Israel. Se solicita a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Nacional y que permanezca en espacios protegidos hasta el aviso oficial», comunicó el Ejército. EFE

ybp/ep