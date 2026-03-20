Suiza anuncia una partida anual de 76 millones de euros para cuatro agencias de la ONU

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Ginebra, 20 mar (EFE).- El Gobierno de Suiza anunció tras su reunión de este viernes una partida de 70 millones de francos anuales (76 millones de euros, 88 millones de dólares) para cuatro agencias de Naciones Unidas durante el periodo 2026-2028.

Las agencias que recibirán estos fondos serán el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los fondos de Naciones Unidas para la población y para la infancia (UNFPA y UNICEF, respectivamente) y ONU-Mujeres.

Con esta nueva partida -que llega en un momento de dificultades económicas para todo el sistema de Naciones Unidas por el descenso de contribuciones de Estados Unidos y otros miembros- Suiza quiere «reforzar el papel internacional de Ginebra», destacó el Ejecutivo suizo en un comunicado.

También quiere ser un «instrumento estratégico de la política exterior y de desarrollo de Suiza, con el fin de promover un orden mundial estable y duradero», agregó el Gobierno helvético.

Aunque las agencias beneficiadas tienen su sede central fuera de Ginebra, en Nueva York, sí tienen oficinas de enlace o subdelegaciones en la ciudad suiza, aclaró el comunicado oficial. EFE

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