Suiza guarda un minuto de silencio por víctimas del incendio de Año Nuevo

afp_tickers

2 minutos

La población suiza guardó el viernes un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, que causó 40 muertos y 116 heridos en la noche de Año Nuevo.

A convocatoria del gobierno de la Confederación y de las autoridades eclesiásticas, este silencio fue seguido por cinco minutos de repique de campanas en las iglesias de todo el país.

En diversos lugares del país alpino, como Ginebra, Sion o Zúrich, se respetó el minuto de silencio en empresas, administraciones, escuelas e incluso en la calle, donde algunos transeúntes se detuvieron al escuchar las campanas.

El principal homenaje tuvo lugar en la ciudad de Martigny (suroeste), en el cantón de Valais.

Contó con un millar de asistentes, entre ellos los presidentes de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella, cuyos países contaron con varios muertos y heridos en la tragedia.

La ceremonia se transmitió en pantallas en la estación alpina de Crans-Montana, cubierta este viernes por un espeso manto de nieve.

Varios cientos de residentes y turistas pudieron seguirla en directo y algunos apenas podían contener las lágrimas.

«Nuestro país está devastado por esta tragedia», afirmó el presidente suizo, Guy Parmelin, durante la ceremonia. «Honramos la memoria de quienes fallecieron y nos solidarizamos con quienes enfrentan un largo camino de recuperación» añadió.

En su discurso, el mandatario helvético también instó al sistema de justicia a «»esclarecer los errores y aplicar las consecuencias sin demora ni indulgencia». «Esto es una responsabilidad moral, así como un deber del Estado», señaló.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo desde Roma que «los responsables deben ser identificados y perseguidos».

«Lo que pasó en Crans-Montana no es una tragedia. Lo que pasó en Crans-Montana es resultado de demasiada gente que no hizo su trabajo», denunció.

Los investigadores deberán esclarecer las responsabilidades de los propietarios Jacques y Jessica Moretti, una pareja de franceses que se encuentra implicada.

Fueron interrogados el viernes por el ministerio público en Sion, la capital regional. Según una fuente cercana al caso, ambos fueron puestos en prisión preventiva.

El siniestro está rodeado de numerosas preguntas sobre lo que pudo haber provocado la tragedia, así como de polémicas, en particular el hecho de que el bar no fue inspeccionado desde 2019.

ag/rjm/thm/mab/dbh