Suiza informará a los turistas extranjeros sobre normas de educación básicas en el país

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Ginebra, 16 abr (EFE).- El departamento nacional de turismo de Suiza, SwissTourism, ha lanzado una campaña dirigida a los visitantes extranjeros en la que informará mediante carteles y vídeos sobre normas de educación básicas en el país, con el fin de prevenir posibles tensiones con los locales.

La campaña busca fomentar la «armonía entre visitantes y locales», según indicó el director de SwissTourism, Martin Nydegger, en una entrevista para la televisión nacional RTS, donde subrayó que «a veces los visitantes que vienen de mercados lejanos no conocen exactamente las costumbres suizas».

Vídeos animados de la campaña, que se emitirán en los vuelos de la compañía aérea nacional Swiss, aconsejarán por ejemplo a los turistas pedir permiso antes de tomar una foto a los locales, ser respetuosos y guardar silencio en lugares como cementerios e iglesias, o tener cuidado de no entrar en propiedades privadas.

Otros consejos giran en torno al comportamiento en transportes públicos, donde se recuerda a los visitantes que deben esperar su turno al entrar y salir, no ser ruidosos en el vagón del tren y mantener los espacios comunes lo más limpios posible.

La campaña tiene por lema «Viaja con cuidado, llévate recuerdos» y será visible en lugares especialmente afectados por el sobreturismo, entre los que RTS cita la zona alpina de Jungfrau, junto a Berna, o en la localidad de Lucerna, que atrae a miles de turistas cada año con su pintoresca mezcla de edificios medievales, lagos y montañas.

Con apenas 82.000 habitantes, la ciudad recibe un número mucho mayor de visitantes (las pernoctaciones anuales superan el millón), lo que en años recientes ha despertado quejas entre los habitantes locales. EFE

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