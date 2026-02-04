Suiza prueba 5.000 sirenas de alarma para verificar que funcionan en caso de grave peligro

Ginebra, 4 feb (EFE).- Casi 5.000 sirenas de alarma sonarán este miércoles en toda Suiza como parte de una prueba anual para verificar su buen funcionamiento en caso de peligro inminente, en un ejercicio en el que también se pide a la población que verifiquen su nivel de preparación personal ante un evento grave.

Las autoridades harán sonar tanto las sirenas de alarma general como las alarmas de agua, ubicadas a proximidad de las presas para avisar a los habitantes de alrededores que deben evacuar de inmediato.

La alarma general será un sonido oscilante continuo que comenzará a las 13:30 y durará un minuto, aunque podrá repetirse a las 14:00.

La de agua serán doce sonidos graves de 20 segundos cada uno, separados por intervalos de 10 segundos, y se probará entre las 14:00 y las 16:30 en las zonas cercanas a presas.

Junto a las alarmas, también se enviará una notificación de «información» (el nivel más bajo de alerta) a través de la aplicación Alertswiss -que recomendaron descargar en los teléfonos móviles- para comprobar la capacidad del envío de un gran número de mensajes y avisar de que no se trata de una alarma real.

Este mensaje se enviará también en el Principado de Liechtenstein, micro-Estado vecino de Suiza.

El Gobierno suizo también ha señalado a la población que debe tener provisiones ante un suceso inesperado.

Entre esas provisiones, recomiendan tener nueve litros de agua por persona, alimentos perecederos suficientes para una semana, radio, linterna, pilas, velas, cerillas, estufa de gas, 50 mascarillas por persona, desinfectante, medicamentos, artículos de aseo y dinero en efectivo, así como comida para animales.

Por otro lado, las autoridades instaron a las poblaciones a 50 kilómetros menos de una central nuclear a comprobar que disponen de comprimidos de yodo, que fueron distribuidos por última vez en otoño de 2023.

Esta prevención afecta a las poblaciones de Lucerna, Basilea, Zúrich y alrededores.

En caso de un accidente nuclear grave, la ingesta de estos comprimidos evita que el yodo radioactivo se acumule en la tiroides y provoque un cáncer. EFE

