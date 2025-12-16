Superávit comercial de UE con EEUU cayó 42,5% y un 4,69% el déficit con China en octubre

Bruselas, 16 dic (EFE).- El superávit comercial de la Unión Europea (UE) en el intercambio de bienes con Estados Unidos cayó un 42,5 % en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, mientras que el déficit comercial con China bajó un 4,69 %, informó este martes Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

Así, el superávit con EE. UU. pasó de los 19.500 millones de euros en octubre de 2024 a 11.200 millones en octubre de 2025 y el déficit con China, de 34.100 millones a 32.500 millones.

Desde octubre, Washington aplica un arancel generalizado del 15 % a gran parte de los productos europeos tras el acuerdo sellado en julio con Bruselas para evitar una guerra comercial.

Las tensiones comerciales entre la UE y Pekín se han incrementado por los controles chinos a la exportación de tierras raras y materiales estratégicos, las restricciones de acceso al mercado denunciadas por empresas europeas o las disputas en torno a cadenas de suministro.

Por otra parte, el superávit comercial con el Reino Unido subió en octubre un 3,4 %, al pasar a 17.300 millones de euros desde los 16.700 millones del mismo mes de 2024.

En términos globales, la balanza comercial de la UE registró un superávit de 14.700 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en octubre, frente a los 3.100 millones registrados en el décimo mes de 2024.

Las exportaciones de bienes fuera de la UE ascendieron a 227.500 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,6 % con respecto a octubre de 2024 (228.900 millones).

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en octubre en 212.800 millones de euros, lo que supone un descenso del 5,8 % en comparación con el mismo mes de 2024 (225.800 millones).

El aumento de la balanza comercial en 11.600 millones de euros en octubre se atribuyó en gran medida a la reducción del déficit de los productos energéticos, que pasó de -28.700 millones de euros en octubre de 2024 a -19.900 millones de euros en octubre de 2025, y de otros productos manufacturados, que evolucionaron de -4.400 millones a -500 millones, explicó Eurostat.

En lo que va de año, desde enero hasta octubre, el club comunitario anotó un superávit de 116.700 millones de euros, frente a los 116.300 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Además, el comercio intracomunitario ascendió a 3,465 billones de euros hasta octubre, lo que supone un aumento del 2,3 %.

Eurozona

Por lo que se refiere al superávit comercial de la eurozona en el intercambio de bienes con el resto del mundo, se situó en los 18.400 millones de euros en octubre, frente a los 7.100 millones del mismo mes de 2024.

Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo en octubre ascendieron a 258.000 millones de euros, lo que implica un aumento del 1 % en comparación con el mismo mes de 2024 (255.500 millones de euros).

Las importaciones procedentes del resto del mundo a los países que comparten la moneda única se situaron en 239.600 millones de euros, un descenso del 3,6 % en comparación con octubre de 2024 (248.400 millones de euros).

El aumento del superávit en 11.300 millones de euros se debió principalmente a importantes mejoras en el sector energético, donde el déficit se redujo de -24.700 millones de euros en octubre de 2024 a -17.000 millones de euros en octubre de este año.

Entre enero y octubre de 2025, los países del euro registraron un superávit de 144.600 millones de euros, frente a los 141.400 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Finalmente, el comercio dentro de la eurozona ascendió a 2,199 billones de euros de enero a octubre, un aumento del 1,6 % en comparación con esos meses de 2024. EFE

