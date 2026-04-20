Super Mario se mantiene como líder de taquilla con 747 millones de dólares de recaudación

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Redacción Internacional, 20 abr (EFE).- La nueva película de Super Mario se mantiene por tercera semana consecutiva como líder de taquilla, alcanza los 747 millones de dólares de recaudación y se consolida como el mayor éxito de cine de 2026, según datos de la web Box Office Mojo.

La recaudación de la película de animación, inspirada en la saga de videojuegos se divide en 355 millones de dólares en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- y 392 millones en el resto de mercados.

Tras tres semanas en cartelera, la franquicia ha conseguido superar a la película más taquillera del año, ‘Project Hail Mary’ (‘Proyecto Salvación’), que acumula 573 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno el 20 de marzo.

Este film se mantiene en el segundo puesto de películas más vistas en Norteamérica y este fin de semana ha acumulado 20 millones de dólares en ese mercado.

La única entrada esta semana en el ranking de las películas de Box Office Mojo es ‘Lee Cronin’s the Mummy’ (‘La momia de Lee Cronin’) que entra en tercer puesto con 34 millones de dólares de recaudación en el primer fin de semana de su estreno en todo el mundo -13 en norteamérica y 20 en el resto de mercados-.

‘The Drama’ (‘El drama’), la película protagonizada por Robert Pattison y Zendaya, cae al cuarto puesto en Estados Unidos y Norteamérica -4,8 millones recaudados- y alcanza una recaudación total de 81 millones en todo el mundo.

En el cuarto puesto se encuentra ‘You, Me & Tuscany’ (‘Tu, yo y la Toscana’), que acumula 16 millones de recaudación en todo el mundo.

El estreno de ‘The Super Mario Galaxy Movie’ (‘Super Mario Galaxy: La película’) -que recaudó 372 millones de dólares en su primer fin de semana en todo el mundo- ha batido varios récords: es el quinto mejor estreno de la historia para una película de animación y el cuarto mejor para un lanzamiento de un estudio de Hollywood, solo superado por ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’), ‘Moana 2’ (‘Vaiana 2’) y ‘Super Mario’ -sin ajustar inflación-, según datos de Hollywood Reporter.EFE

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