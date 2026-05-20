Supremo de Israel avala veto del Gobierno a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

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Jerusalén, 20 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel avaló la orden de expulsión del Gobierno israelí que obliga a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a dejar de hacerlo, en una resolución que rechaza un recurso contra esta decisión presentado por una veintena de ellas.

En su resolución, fechada este martes y que se produce después de que a finales de febrero el Supremo congelara esta decisión en espera de pronunciarse sobre el recurso, da un plazo de 30 días a las organizaciones para cumplir con el nuevo procedimiento de registro establecido por el Gobierno israelí, que se niegan a complementar porque supone dar información a Israel sobre sus empleados palestinos. EFE

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