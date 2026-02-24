Supremo de México revoca amparo y avala orden de captura contra exgobernador de Tamaulipas

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la orden de captura contra el exgobernador del norteño estado de Tamaulipas (2016-2022), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Hace una semana, el Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador, quien reside en EE.UU. desde 2022, a lo que aún no hay una respuesta oficial.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte reafirmó la primera orden de arresto contra el exgobernador, emitida en 2021, la cual había sido frenada por un juez de amparo.

El proyecto, a cargo de la ministra (magistrada) Lenia Batres, revocó el amparo que fue otorgado a Cabeza de Vaca por un juzgador de Tamaulipas para evitar su captura.

Dicho amparo frenaba la orden de captura contra el exgobernador, que fue emitida en octubre de 2022 por el juez de control especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México (centro).

La Corte determinó que el juez de amparo excedió sus atribuciones y los límites constitucionales, previstos en el Artículo 16.

Aunque todos los integrantes del Supremo avalaron revocar el amparo, hubo debate en la formulación y metodología del proyecto, por lo que Batres deberá reformularlo para su próxima revalidación.

Posteriormente, podría reactivarse la orden de captura contra el exgobernador de Tamaulipas,

Cabeza de Vaca, por su parte, reaccionó en redes sociales con un mensaje en el que acusa que la decisión responde a una «persecución» política en su contra.

«Me persiguen por enfrentar al entonces presidente (Andrés Manuel) López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupción y complicidad política más grande de la historia de México, el huachicol (contrabando de combustible) fiscal», dijo.

Cabeza de Vaca es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Existe además una segunda orden de captura dictada en febrero de 2024.

En 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol retiró la ficha roja en su contra, mientras que la Fiscalía sostuvo que solo fue suspendida temporalmente por decisiones judiciales.

García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y buscó una candidatura federal en 2024, afronta dos órdenes de captura por cumplimentarse, una emitida en 2022 por los delitos de delincuencia organizada -como operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros- y otra de 2024 por delincuencia organizada. EFE

