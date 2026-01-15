Supremo ordena el traslado de Bolsonaro a una instalación policial en un presidio especial

Río de Janeiro, 15 ene (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó este jueves el traslado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años por golpismo, a una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales y ubicada dentro de un complejo penitenciario.

El líder de la ultraderecha será trasladado desde la sede de la Policía Federal, en donde cumple su condena en una celda especial, a la sede del Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudinha por estar ubicado en el complejo penitenciario de Papuda. EFE

