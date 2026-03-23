Suprimen el servicio de radio de CBS después de casi 100 años

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El grupo CBS cerrará en mayo su servicio de información radiofónica, que desde hace casi un siglo proporciona boletines a cientos de emisoras en Estados Unidos, una nueva muestra del difícil periodo que atraviesan los medios tradicionales.

Todos los empleados de CBS News Radio serán despedidos, indicaron la redactora jefe de CBS News, Bari Weiss, y su presidente, Tom Cibrowski, en un mensaje transmitido a la AFP el viernes.

«Un cambio en las estrategias de programación de las emisoras de radio, sumado a complejas realidades económicas, ha hecho imposible continuar con el servicio», justificaron.

CBS News Radio es una entidad integrada en CBS News, la unidad de información de la cadena de televisión estadounidense CBS.

La eliminación de puestos en CBS News Radio se inscribe en un plan que afecta al conjunto de CBS News, que no ha querido facilitar cifras. Según varios medios, cerca del 6% de los aproximadamente 1.100 empleados perderán su trabajo.

Antes de llegar a la la pantalla chica en 1941, CBS fue una emisora de radio nacional, creada en septiembre de 1927. Siguiendo los pasos de la NBC, se convirtió más tarde en una cadena de televisión.

Su servicio de información cubrió grandes acontecimientos, en particular el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, durante el cual el corresponsal de guerra Charles Collingwood se encontraba junto a las tropas aliadas.

El programa «World News Roundup» es actualmente el boletín de información radiofónica más antiguo de Estados Unidos.

En 2017, CBS escindió CBS Radio del resto del grupo para fusionarla con Entercom. En aquel momento seguía controlando 117 emisoras locales estadounidenses. Entercom pasó a llamarse Audacy en 2021.

Aunque ya no controlaba sus antiguas emisoras, CBS proporcionaba contenidos de información. Es este servicio el que se va a suprimir, afectando a más de 700 radios locales, según el mensaje publicado el viernes.

Contactada por la AFP, Audacy se negó a hacer comentarios.

Según el mensaje transmitido el viernes, el servicio de CBS News Radio se detendrá definitivamente el próximo 22 de mayo.

Nombrada al frente de CBS News en octubre, la periodista de opinión Bari Weiss ha emprendido una reorganización de los equipos. Algunos temen que influya en la línea editorial del grupo para hacerlo virar hacia la derecha.

Skydance obtuvo, en agosto, el visto bueno del regulador estadounidense de las telecomunicaciones, la FCC, para la compra de Paramount Global, casa matriz del grupo CBS, tras comprometerse a proceder a modificaciones editoriales reclamadas por el presidente Donald Trump.

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