Suspenden vuelos tras el avistamiento de un dron cerca de un aeropuerto en Suecia

Varios vuelos fueron cancelados o desviados este jueves en Suecia tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto de Gotemburgo, informaron las autoridades y el operador aeroportuario.

Bjorn Stavas, encargado de prensa de la entidad que controla el tráfico aéreo sueco LFV, afirmó que las operaciones se interrumpieron tras el avistamiento de un «dron» poco antes de las 18H00 (17H00 GMT).

Stavas señaló que no se sabía si se trataba de uno o varios drones.

Susanne Norman, directora de operaciones del operador aeroportuario sueco Swedavia, confirmó en un comunicado que el espacio aéreo seguía cerrado poco antes de las 19H00, pero más tarde indicó que la policía había dado por finalizado el incidente y que se preparaban para reanudar el tráfico.

Poco después de las 21H30, el aeropuerto anunció en su página web que el tráfico había sido restablecido, aunque varios vuelos seguían cancelados, retrasados o redirigidos como consecuencia del cierre.

Esta semana, reportes sobre la presencia de drones obligaron a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Bruselas, lo que afectó a cerca de 80 vuelos.

Estos incidentes se suman a una serie de avistamientos recientes de aeronaves no identificadas en aeropuertos e instalaciones militares sensibles en varios países europeos, que los europeos sospechan son enviados por Rusia.

