Suspendido hasta abril el juicio por el accidente de trenes en Grecia con 57 muertos

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Atenas, 23 mar (EFE).- El principal juicio por el accidente de trenes en el que hace tres años murieron 57 personas en Grecia ha quedado suspendido hasta el 1 de abril tras una caótica primera sesión este lunes y las quejas de los familiares por no tener sitio para sentarse en una atiborrada sala.

Un total de 36 acusados, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos antiguos altos cargos del Ministerio de Transporte, están acusados de «homicidio negligente» y de otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua.

Tras suspender la vista en cuatro ocasiones debido a la falta de espacio y los desmayos de algunos familiares en la sala habilitada en la Universidad de Larisa, la ciudad donde se produjo el accidente, la presidenta del tribunal dio por concluida la sesión y fijó la próxima vista para el 1 de abril.

La tensión en la sala durante las cinco horas que duró la sesión fue enorme, ya que los familiares y sus abogados se encontraban hacinados, según muestran imágenes del diario Efsyn.

Algunos allegados de víctimas tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados debido a la falta de sillas en la parte del público, mientras que otros permanecieron de pie durante toda la vista.

«En la próxima audiencia, ¿se asegurarán de que no me siente junto a los acusados? ¡Qué insulto para una madre! ¿Cómo lo permiten?», dijo una mujer que perdió a su hija en la tragedia.

«La situación que estamos viviendo es inaceptable. También es una cuestión de seguridad. Si ocurre algo aquí dentro, ¿cómo saldremos de esta sala?», señaló Andreas Koutsolambros, presidente de las Asociaciones de Abogados de Grecia.

«Estamos todos amontonados, unos encima de otros. Han dado 1,6 millones de euros para adaptar la sala y ni siquiera puede entrar la mitad (de las personas)», denunció Panos Rutsi, quien perdió a su hijo Denis en la tragedia.

Hasta el momento no existe alguna información que indique un posible traslado del juicio a otra sala.

El accidente ferroviario se produjo en la noche del 28 de febrero de 2023, cuando un jefe de estación envió por error un tren de pasajeros a la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga.

El primer ministro, el conservador Kiriakos Mitsotakis, reconoció un día después del choque que en el tramo donde se produjo el accidente no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión.

El entonces ministro de Transportes dimitió horas después del siniestro, que desató intensas y masivas protestas ciudadanas en Grecia. EFE

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