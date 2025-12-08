Swinney defenderá la independencia de Escocia de cara a comicios autonómicos

Glasgow (R. Unido), 8 dic (EFE).-El ministro principal de Escocia, John Swinney, situó este lunes el avance hacia la independencia escocesa como eje central de su programa político a cinco meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2026.

En un acto celebrado en el Centro de Ciencia de Glasgow y presentado como el primer gran evento de la campaña del Partido Nacional Escocés (SNP), el líder nacionalista aseguró que Escocia necesita «un nuevo comienzo» para gestionar sus recursos y definir su rumbo económico.

Swinney sostuvo que durante décadas la región ha contribuido de forma significativa a la economía del Reino Unido, pero ha sufrido las consecuencias de decisiones adoptadas en Londres.

Afirmó ante la prensa y miembros del partido que la independencia permitiría que la riqueza energética y fiscal del país «beneficie realmente» a la población escocesa, y acusó al Gobierno de Westminster (central) de «sacrificar» al sector energético del norte.

El dirigente del SNP se refirió también a su reciente encuentro con el primer ministro británico, Keir Starmer, celebrado el pasado viernes en la base aérea de Lossiemouth, en el norte de Escocia, en un contexto de cooperación militar con Noruega.

En respuesta a una pregunta de EFE sobre los próximos pasos hacia la independencia si el SNP revalida una mayoría parlamentaria en mayo, Swinney afirmó que un resultado de ese tipo sería suficiente para reactivar el proceso.

«Si ganamos las elecciones de mayo con una mayoría suficiente, daré los pasos necesarios para garantizar que Escocia pueda determinar su futuro -y hacerlo con claridad y con énfasis- porque los deseos democráticos de Escocia deben ser respetados», señaló.

Recordó que en 2011 una mayoría nacionalista permitió abrir el camino al referéndum (fallido) de 2014 y sostuvo que los argumentos democráticos para que Escocia decida su futuro son “indisputables”.

La vía para una nueva consulta sigue bloqueada desde que el Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar un referéndum sin autorización del parlamento británico.

Aun así, el SNP confía en que un resultado claro en mayo refuerce la presión política sobre Londres.EFE

